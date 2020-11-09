国内感染１０万９２１９人＝死者は１８３７人―新型コロナ

Newsfrom Japan

国内で確認された新型コロナウイルス感染者は、９日午前１０時時点で、クルーズ船の乗船者らを含め１０万９２１９人となり、前週より６４４１人増えた。増加人数が前週を上回るのは６週連続。死者は４８人増え、累計１８３７人。

感染拡大が続く北海道は、前週比で８１６人増え、累計感染者数は４０２１人に上った。最多は東京の３万２６１８人（前週比１４０６人増）。次いで大阪１万３８１６人（同９４０人増）、神奈川９３４０人（同５６３人増）、愛知６８２４人（同４９３人増）となった。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]