政府、クラスター対策を強化＝北海道ＧｏＴｏは継続
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政府は１０日、首相官邸で新型コロナウイルス感染症対策本部を開いた。北海道をはじめ各地で新型コロナ感染者が急増する状況を踏まえ、菅義偉首相は「クラスター（感染者集団）の特徴に応じ、関係者が連携し、効果的な対策や支援を講じるなど、今までよりも踏み込んだクラスター対応を実施する」と表明した。
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は９日、全国的な感染者の増加傾向が見られるとして、クラスター対策強化などを求める緊急提言を公表。冬場を前に感染拡大への懸念が高まっている。
首相は対策本部で、分科会の提言を踏まえつつ、「感染増加地域では大規模・集中的な検査の実施や、クラスター対策専門家、保健師の派遣調整など、自治体の取り組みをしっかり支援する」と強調。感染防止策などの情報発信を一段と強化する方針も掲げた。
西村康稔経済再生担当相はこの後の記者会見で、北海道に加え、大阪府と愛知県で感染者数が増加傾向にあると指摘。東京都についても増加する可能性があるとして、各知事と緊密に連携する考えを示した。
一方、首相は１０日の衆院本会議で、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」キャンペーンに関し「現状では北海道を対象地域から外すことは考えていない」と説明。「対象地域をはじめ、（キャンペーンの）制度の内容は、感染状況を踏まえ、専門家の意見を頂きながら適切に運用する」と述べた。立憲民主党の中島克仁氏への答弁。
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