コメなど重要５項目は除外＝関税減免、１５日合意目指す―ＲＣＥＰ
Newsfrom Japan政治・外交
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日本と中国、韓国、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）加盟国など１５カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）交渉で、日本が「聖域」と位置付けるコメ、牛・豚肉など農産品重要５項目が関税撤廃・削減の対象から除外される見通しとなったことが１０日、分かった。１５カ国は１５日の首脳会合で大筋合意を目指す。
５項目にはほかに、麦と乳製品、砂糖の原料が含まれる。国内に安価な海外産品の輸入急増を警戒する生産者が多く、２０１８年末発効の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）、１９年発効の欧州連合との経済連携協定（ＥＰＡ）でも抜本的な市場開放を見送った。
一方、日本からの輸出を含め、ＲＣＥＰ全体での貿易自由化率はＴＰＰ（９９％）、日欧ＥＰＡ（９５％超）よりも大幅に低い水準にとどまる。市場開放に慎重な中国や開発途上国が参加しているためで、日本はＲＣＥＰ発効後、関税撤廃や経済ルールの水準を段階的に高めていきたい考え。
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