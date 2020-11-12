国内感染、過去最多１６１８人＝北海道、神奈川、兵庫など更新―新型コロナ

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国内では１２日、１日当たり過去最多となる１６１８人の新型コロナウイルス感染者が確認された。これまでの最多は８月７日の１６０５人だった。北海道（２３６人）、神奈川県（１４７人）、兵庫県（８１人）、茨城県（２６人）で最多を更新した。

死者は北海道と埼玉、神奈川、沖縄各県で計４人増え、累計で１８８０人となった。

北海道では２３６人の感染が確認され、これまで最多だった９日の２００人を超えた。内訳は、札幌市１６４人、道庁管轄５７人、旭川市９人、小樽市４人、函館市２人。

東京都では、新たに３９３人の感染が確認された。１日当たりの感染者が３９０人を超えたのは８月８日（４２９人）以来。２日連続で３００人を超えた。

都によると、年代別では２０代が９４人と最多で、３０代８９人、４０代７０人、５０代４８人と続いた。６５歳以上は４５人。重症者は３９人で前日より１人増えた。

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