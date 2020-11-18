児童虐待、最多１９万４０００件＝１９年度「面前ＤＶ」が増加―厚労省

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厚生労働省は１８日、２０１９年度に全国の児童相談所（児相）が対応した虐待相談件数（速報値）が前年度比３万３９４２件（２１．２％）増の１９万３７８０件だったと発表した。１９９０年度の集計開始以来最多を更新し、前年度からの増加幅も過去最大となった。

厚労省は「児童が家庭内暴力を目の当たりにする『面前ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）』について、警察からの通告が増えたことが要因に挙げられる」と説明している。

内容別では、面前ＤＶを含む「心理的虐待」が１０万９１１８件（前年度比２万７２７件増）と大幅に増加。次いで「身体的虐待」が４万９２４０件（同９００２件増）だった。昨年の通常国会で成立し、今年４月に施行された改正児童虐待防止関連法では、虐待と密接な関わりがあるとされる家庭内暴力の対策を担う相談機関と児相との連携強化が明記されている。

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