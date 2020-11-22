茨城県で震度５弱＝原発異常なし―気象庁
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２２日午後７時５分ごろ、茨城県沖を震源とする地震があり、同県東海村で震度５弱の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは４５キロ、地震の規模（マグニチュード）は５．７と推定される。この地震は東日本大震災の余震と考えられる。津波の心配はない。
原子力規制庁によると、停止中の日本原子力発電東海第２原発（東海村）、日本原子力研究開発機構の東海再処理施設（同）など、茨城県内の原子力施設から地震による異常は報告されていない。
東京電力によると、福島第１原発、第２原発での異常は報告されていない。
東北新幹線は大宮―郡山間で一時運転を見合わせた。
地震による主な各地の震度は次の通り。
震度５弱＝茨城県東海村
震度４＝水戸市、福島市、福島県郡山市、同県いわき市、栃木県益子町
震度３＝茨城県日立市、福島県会津若松市、宇都宮市、宮城県名取市、群馬県桐生市、さいたま市、千葉市、千葉県成田市、東京都杉並区。
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