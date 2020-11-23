国内感染、１週間で１万４０００人増＝死者２００１人に―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は２３日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め１３万３８４３人で、前週より１万４４３２人増えた。死者は９３人増で累計２００１人。

この１週間では、各地で過去最多の新規感染者が確認されるなど拡大傾向が続き、１日当たりの感染確認は２２日まで５日連続で２０００人を超えている。

累計感染者数が最も多い東京は３万７７０８人（前週比２９５７人増）。大阪１万７６４９人（同２２２８人増）、神奈川１万１３４４人（同１１８９人増）、愛知８８３１人（同１１１８人増）と続いた。拡大傾向が顕著な北海道は７１６３人で、前週よりも１６６９人増えた。

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