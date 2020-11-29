国内感染者、４日連続２０００人超＝重症者最多、２週で倍増―新型コロナ

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国内では２９日、新たに２０６６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。新規感染者が２０００人を上回ったのは４日連続。死者は大阪府で６人、北海道で５人など計１６人増えた。厚生労働省によると、同日時点の全国の重症者は前日比２２人増の４６２人で、過去最多を更新。２週間前からほぼ倍に増えた。

東京都では４１８人の感染が確認された。３日ぶりに５００人を下回ったが、日曜日の感染者としては最多。都の基準による重症者は前日と同じ６７人だった。

都によると、感染者の年齢層は２０代が１１０人で最も多く、４０代８０人、３０代７０人などが続いた。重症化リスクの高い６５歳以上は５５人だった。

山形県では１１人の陽性が判明し、新規感染者が過去最多を更新した。北海道は１９２人で、４日ぶりに２００人を下回った。大阪府は５日連続で３００人を超える３８１人で、府内の感染者の累計は２万人を超えた。

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