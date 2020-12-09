ＪＲ北海道、１８駅廃止＝ダイヤ改正で来春、過去最多
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ＪＲ北海道は９日、新型コロナウイルス感染拡大による利用客の減少を受け、２０２１年春のダイヤ改正で宗谷線など４路線で計１８の無人駅を廃止すると発表した。ダイヤ改正に伴う駅の廃止数としては、１９８７年の同社発足以降で最多。これによりＪＲ北海道管内の駅数は３７２となる。
ダイヤ改正ではこのほか、特急列車１４本の運行見直しも行う。札幌～函館間の特急「北斗」で上下線の最終便２本の運転を取りやめるほか、旭川～網走、稚内間などを走る特急計８本は閑散期の平日に一部運休する。札幌～旭川間の特急は４本を土日や祝日、年末年始、お盆のみの運転とする。普通列車も２０本の運転を取りやめる。
これら駅の廃止や減便などにより、年間約６億２０００万円の経費節減を見込む。記者会見した島田修社長は「新型コロナで収入は大きく減少し、事業継続のため固定費削減は避けられない」と話した。
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