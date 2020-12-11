国内の新規感染者２７９７人＝６県で最多更新、死者４１人―新型コロナ

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国内では１１日、新たに２７９７人の新型コロナウイルス感染者が確認された。６県で１日当たりの感染者数が過去最多を更新。死者は全国で４１人増え、累計で２５６７人となった。

新規感染者数が過去最多を更新した６県は、岩手（２２人）、宮城（４６人）、福島（１７人）、神奈川（２８５人）、広島（１１４人）、大分（２６人）。厚生労働省によると、１１日時点の全国の重症者は５５４人で前日から１１人増えた。

東京都の新規感染者は５９５人で、１日当たりでは過去２番目に多かった。都によると、感染者のうち６５歳以上は過去最多の１０７人。重症者は６７人で前日から８人増えた。

福岡県では１２２人の感染が判明した。新規感染者数が１００人を上回るのは、８月１９日以来で約４カ月ぶり。埼玉県と千葉県では、過去２番目に多い新規感染者が確認された。

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