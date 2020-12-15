国内死者、最多５３人＝重症５９２人も―新型コロナ

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国内では１５日、新型コロナウイルスに感染した死者が新たに５３人確認され、１日当たりの最多を更新した。厚生労働省によると、重症者は前日から４人増え、過去最多の５９２人だった。

新たに確認された死者は、東京都が緊急事態宣言解除後で最も多い９人、北海道１１人、大阪府１０人など。全国の死者の累計は２７１５人となった。

１５日に確認された国内の新規感染者は２４３６人で、２日ぶりに２０００人を超えた。高知県（３６人）、栃木県（３５人）で最多を更新、福島県（１７人）も最多に並んだ。高知市の細木病院では精神科病棟でクラスター（感染者集団）が発生し、入院患者ら１７人の感染が判明した。

東京都では４６０人が新たに陽性となった。都内の新規感染者が３００人を超えたのは８日連続。重症者は前日比４人増の７７人となり、２日連続で最多を更新した。

都によると、年代別では２０代の１２５人、３０代９１人、４０代７１人の順で多い。６５歳以上は７２人だった。

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