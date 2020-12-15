４０年に最大４５ギガワット＝コスト欧州並み、洋上風力目標―官民協議会

政治・外交

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政府は１５日、洋上風力発電の産業競争力強化に向けた官民協議会を開き、普及への目標を定めた「洋上風力産業ビジョン」をまとめた。２０３０年までに原発１０基分に相当する１０ギガワットの発電能力を確保した上で、４０年には３０～４５ギガワットに増強。風車を海底に固定する「着床式」の発電コストを３０～３５年に１キロワット時当たり８～９円と普及が進む欧州並みにする。

協議会は経済産業、国土交通両省の幹部や有識者、機械・電力各社の関係者らで構成。菅義偉首相は５０年に二酸化炭素（ＣＯ２）排出を実質ゼロにする目標を掲げており、発電時にＣＯ２を排出しない洋上風力の普及は実現へのカギとなる。梶山弘志経済産業相は席上、「国内の洋上風力サプライチェーン（部品供給網）形成に挑戦する産業界を全力で応援したい」と述べた。

洋上風力発電の産業力強化に向けた官民協議会で発言する梶山弘志経済産業相（左端）＝１５日午後、東京都港区洋上風力発電の産業力強化に向けた官民協議会で発言する梶山弘志経済産業相（左端）＝１５日午後、東京都港区

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