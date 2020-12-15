４０年に最大４５ギガワット＝コスト欧州並み、洋上風力目標―官民協議会

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政府は１５日、洋上風力発電の産業競争力強化に向けた官民協議会を開き、普及への目標を定めた「洋上風力産業ビジョン」をまとめた。２０３０年までに原発１０基分に相当する１０ギガワットの発電能力を確保した上で、４０年には３０～４５ギガワットに増強。風車を海底に固定する「着床式」の発電コストを３０～３５年に１キロワット時当たり８～９円と普及が進む欧州並みにする。

協議会は経済産業、国土交通両省の幹部や有識者、機械・電力各社の関係者らで構成。菅義偉首相は５０年に二酸化炭素（ＣＯ２）排出を実質ゼロにする目標を掲げており、発電時にＣＯ２を排出しない洋上風力の普及は実現へのカギとなる。梶山弘志経済産業相は席上、「国内の洋上風力サプライチェーン（部品供給網）形成に挑戦する産業界を全力で応援したい」と述べた。

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