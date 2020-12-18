来年度は４％成長＝経済対策が下支え―政府見通し

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政府は１８日の閣議で、２０２１年度の国内総生産（ＧＤＰ）成長率について、物価変動の影響を除いた実質で前年度比４．０％とする経済見通しを了解した。８日に決定した追加経済対策による景気下支え効果を見込み、今年７月に試算した３．４％から上方修正した。ただ、民間エコノミストの予想（３％台半ば）より楽観的で、国内外の感染拡大に歯止めがかからず、消費や輸出が再び停滞すれば、達成できない恐れもある。

経済見通しは２１年度予算案の税収見積もりに反映される。政府は２２年１～３月期の実質ＧＤＰを新型コロナウイルス感染拡大前の１９年１０～１２月期（年率換算５４８兆円）の水準に戻す目標実現に向け道筋を描いた。４．０％の成長率が実現すれば、１９９０年度（５．６％）以来の高成長となる。生活実感に近い名目ＧＤＰは２１年度に４．４％増を見込む。

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