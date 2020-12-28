国内感染２２万２１０８人＝死者は３２８７人―新型コロナ
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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は２８日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め２２万２１０８人で、前週より２万２１３６人増えた。増加人数が前週を上回るのは１３週連続。死者は３５７人増の累計３２８７人となった。
１日当たりの新規感染者は、２６日に初めて東京都で９００人を超えるなどし、全国では同日まで４日連続で過去最多を更新。感染拡大に歯止めがかからない状況が続く。
都道府県別では、累計感染者の最多が東京都の５万６５５９人、次いで大阪府２万８９２７人、神奈川県１万９５１６人など。鳥取県（９５人）を除く全都道府県で累計感染者が１００人を超えた。死者の累計は東京都６０７人、大阪府５４４人、北海道４３４人など。
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