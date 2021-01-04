国内感染２４万５９３６人＝死者は３６４５人―新型コロナ
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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は４日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め２４万５９３６人で、前週より２万３８２８人増えた。増加人数が前週を上回るのは１４週連続。死者は３５８人増え、累計３６４５人。昨年１２月３１日に過去最多の４５２０人の感染が確認されるなど、今月３日まで６日連続で３０００人超の感染が判明している。
都道府県別の累計感染者は、東京都の６万２５９０人が最多で、大阪府３万７７２人、神奈川県２万２４８０人と続く。このほか、１万人を超えたのは多い順に愛知（１万７１０８人）、埼玉（１万４９３７人）、北海道（１万３６８５人）、千葉（１万１６８３人）、兵庫（１万３３４人）の５道県。
死者の累計は東京都６３２人、大阪府６０１人、北海道４７２人など、累計感染者が１万人超の８都道府県と福岡県で１００人を超えている。
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