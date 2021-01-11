コロナ国内感染、１週間で４万３０００人増＝死者４３５人増、累計４０００人超す

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は１１日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め２８万９４９２人で、前週より４万３５６７人増えた。増加人数が前週を上回るのは１５週連続。死者は４３５人増え、累計４０８０人。１月８日には７８８４人（当日発表時点）の新規感染が確認され、４日連続で最多を更新するなど、感染拡大に歯止めがかからない状況が続いている。

都道府県別の累計感染者は、東京都の７万４９４４人（前週比１万２３５４人）が最多で、大阪府３万４４５３人（同３６８１人）、神奈川県２万７３４５人（４８６８人）と続く。このほか、１万人を超えたのは、多い順に愛知１万９４３８人、埼玉１万７８２７人、北海道１万４７１７人、千葉１万４２１８人、兵庫１万２０８８人、福岡１万１３４６人の６道県。

死者の累計は東京都６８５人（前週比５３人増）、大阪府６７３人（同７２人増）、北海道５０６人（同３４人増）など、９都道府県で１００人を超えている。

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