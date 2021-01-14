景気回復、地域でばらつき＝北陸改善、北海道は下方修正―コロナ再拡大に懸念・日銀

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日銀は１４日、冬の支店長会議を開き、全国９地域の景気動向をまとめた地域経済報告（さくらリポート）を公表した。新型コロナウイルス下での経済再開の流れを受け、北陸、四国、九州・沖縄の３地域で景気判断を引き上げた一方、北海道は個人消費鈍化の懸念から下方修正。足元の感染再拡大で景気回復の足取りにばらつきが見られる中、サービス業を中心に懸念を示す声も相次いだ。

さくらリポートでは昨年４月と７月、２期連続で全地域の判断を引き下げた後、１０月の前回は四国を除く８地域の景気判断を引き上げた。今回は、コロナの感染急拡大で経済持ち直しの動きが失速した格好だ。

北陸や九州・沖縄は「厳しい状態にある」を「持ち直しつつある」に修正。北海道は逆に「持ち直しつつある」から「足元では持ち直しのペースが鈍化している」に引き下げた。関東甲信越や近畿など５地域は判断を据え置いた。

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