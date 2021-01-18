国内感染３３万１２７１人＝死者は４５３８人―新型コロナ
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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は１８日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め累計３３万１２７１人で、前週より４万１７７９人増えた。増加人数が１６週ぶりに前週を下回った。累計死者数は４５８人増の４５３８人。増加人数は９週連続で前週を上回り、過去１カ月間で１７００人近く増えた。
都道府県別の累計感染者は、東京都の８万５４７０人（前週比１万５２６人増）が最多で、大阪府３万８０９５人（同３６４２人増）、神奈川県３万３１８７人（同５８４２人増）と続いた。
死者は大阪府が初めて東京都を上回り、全国最多となる７４２人（前週比６９人増）。以下、東京都７２５人（同４０人増）、北海道５３８人（同３２人増）、神奈川県３５６人（同３８人増）などだった。死者が一人も出ていないのは島根県だけ。
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