国内感染、週３万５０００人増＝死者５９５人増、累計５０００人超―新型コロナ

Newsfrom Japan

国内で確認された新型コロナウイルス感染者は２５日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗船者らを含め累計３６万６４５０人で、前週より３万５１９６人増えた。１週間当たりの新規感染者数は前週（４万１７７８人）を下回り、２週連続の減少となった。一方、累計死者数は５９５人増の５１３３人。増加人数は１０週連続で前週を上回った。

都道府県別の累計感染者は、東京都の９万３８９０人（前週比８４２０人増）が最多で、大阪府４万１４５４人（同３３５９人増）、神奈川県３万８０２８人（同４８４３人増）と続いた。

死者は大阪府が全国最多の８３６人（前週比９４人増）。以下、東京都７８２人（同５７人増）、北海道５６９人（同３１人増）、神奈川県３９９人（同４３人増）など。島根県は全国で唯一、死者が確認されていない。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]