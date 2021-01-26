コロナ対策の３次補正、２８日成立＝野党の組み替え動議否決

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新型コロナウイルス感染対策やコロナ後を見据えた経済対策を盛り込んだ２０２０年度第３次補正予算案は、２６日夜の衆院本会議で自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、衆院を通過した。参院の審議を経て、２８日に成立する見通し。

一般会計の追加歳出は２１兆８３５３億円で、このうち追加経済対策は１９兆１７６１億円。医療機関への支援やワクチン接種体制の整備、国土強靱（きょうじん）化などの費用が盛り込まれた。

３次補正案は衆院本会議に先立つ衆院予算委員会で自民、公明、維新の賛成多数により可決され、緊急上程された。

立憲民主、共産両党は３次補正案に含まれる需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ」キャンペーン費など６兆９１４億円を撤回し、医療機関や生活困窮者への支援を強化するため、予備費を充てるなどして１７兆９０００億円を計上する組み替え動議を共同提出。維新と国民民主党もそれぞれ独自の組み替え動議を出したが、いずれも否決された。

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