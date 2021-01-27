昨年の映画収入、２０００年以降で最低＝休館、大作延期で

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日本映画製作者連盟は２７日、２０２０年の映画興行収入が００年以降で最低の１４３２億８５００万円（前年比４５．１％減）となったと発表した。新型コロナウイルスの感染拡大で映画館の休業や大作洋画の公開延期が相次いだことが主因。入場者数も、同連盟発足の１９５５年以来最低の１億６１３万７０００人（同４５．５％減）だった。

邦画では、日本の興収記録を塗り替えたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が、３６５億５０００万円（２４日現在）でトップ。２位は「今日から俺は！！劇場版」の５３億７０００万円。３位は「コンフィデンスマンＪＰ プリンセス編」の３８億４０００万円。

洋画の１位は米ＳＦ映画「スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け」の７３億２０００万円。２位は韓国映画「パラサイト 半地下の家族」の４７億４０００万円。３位は米ＳＦ映画「ＴＥＮＥＴ テネット」の２７億３０００万円。

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