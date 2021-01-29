花田茂広さん死去、８２歳＝元横綱栃ノ海

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小兵の技能派力士として最高位に就いた大相撲の元横綱栃ノ海の花田茂広（はなだ・しげひろ）さんが２９日未明、誤嚥（ごえん）性肺炎のため死去した。日本相撲協会が発表した。存命の元横綱では最年長の８２歳だった。葬儀は家族葬で行う。

青森県田舎館村出身。春日野部屋から初土俵を踏み、１９６２年夏場所、関脇で初優勝して場所後に大関へ昇進した。１７７センチ、１１０キロほどの小兵。大型力士の大鵬、柏戸に巧みな前さばきからの速攻、出し投げ、足技などで対抗して６４年初場所後、４９人目の横綱に昇進した。

その後は椎間板ヘルニアなどに苦しみ、６６年九州場所、２８歳で引退した。優勝３回。敢闘賞１回、技能賞６回。

引退後は部屋付き親方として指導していたが、元横綱栃錦の春日野親方の死去に伴って９０年に部屋を継承。日本相撲協会理事も務め、２００３年に定年退職した。

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