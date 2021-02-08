国内感染、増加ペース鈍化＝週１万５０００人増―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は８日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗船者らを含め４０万６２８９人で、前週から１万５６０１人増えた。１週間当たりの新規感染者数は前週（２万４２６０人）を下回り、４週連続で減少した。

都道府県別の累計感染者は多い順に、東京都１０万３８４５人（前週比４００４人増）、大阪府４万５０７６人（同１３５４人増）、神奈川県４万２２８１人（同１５１９人増）など。

死者は前週より６７５人増え、累計で６４４１人となった。東京都が１０２３人（前週比１３７人増）で最も多く、大阪府９９８人（同７２人増）、北海道６２０人（同１８人増）などと続いた。島根県は全国で唯一、死者が確認されていない。

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