東証次期社長に山道氏＝大阪取は岩永氏―ＪＰＸ発表、４月１日付

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日本取引所グループ（ＪＰＸ）は２２日、東京証券取引所の社長に、山道裕己大阪取引所社長（６５）を起用する人事を正式発表した。野村証券（現野村ホールディングス）出身の国際派で、東証のシステム障害の再発防止や市場構造改革の推進、国際化などに取り組む。大阪取の社長には日本証券クリアリング機構の岩永守幸副社長（５９）が就任する。いずれも４月１日付。

記者会見した清田瞭ＪＰＸ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、山道氏について、取引所運営の実績や国際経験を挙げ、東証トップとして「適任だ」と強調。候補者を検討する指名委員会で、全会一致で選定されたと説明した。

東証と大阪取はＪＰＸ子会社。現在、山道氏はＪＰＸの最高執行責任者（ＣＯＯ）兼取締役も務めている。東証社長を暫定的に兼務してきた清田氏はＣＥＯ職に専念する。

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