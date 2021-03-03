生活保護、１２月開始は増加＝１９年度は２年連続減―厚労省

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厚生労働省は３日、２０２０年１２月に生活保護の受給を開始した世帯数が１万７２７２世帯だったと発表した。前月と比べ３６７世帯増え、前年同月比でも４．０％のプラス。新型コロナウイルスの長期化が響いているとみられる。

一方、１９年度の生活保護受給世帯数の月平均は前年度比０．１％減の１６３万５７２４世帯だった。２年連続の減少で、雇用状況が改善し、新型コロナの影響は限定的だったと分析している。

２０年１２月の受給世帯は１６３万８１２４世帯。一時的に保護停止中の世帯を除いた内訳では、「高齢者」が５５．３％と最多で、失業中を含む「その他」は２４万６５７８世帯と１５．１％を占めた。

１９年度の受給世帯数の内訳は、「高齢者」が８９万６９４５世帯と前年度より１万４９２３世帯増加した一方、「母子」など他の世帯はいずれも減少した。月平均の申請件数は１万８５８７件、受給開始世帯数は１万６５６４世帯。開始理由は「貯金などの減少・喪失」が最も多かった。

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