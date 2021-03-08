国内感染者増加に転じる＝直近１週間、８週ぶり―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は８日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め４４万７０８人で、前週から７２６７人増えた。１週間の新規感染者は前週（７０８３人）まで７週連続で減少していたが、増加に転じた。

８日から緊急事態宣言が再延長された４都県では、直近１週間で４１０９人増え、増加幅は前週（４２６６人）を下回った。都県別では、東京都が１７７９人（前週１９４２人）、埼玉県が７１１人（同６９１人）、千葉県が８４４人（同８１９人）、神奈川県が７７５人（同８１４人）、それぞれ増えた。

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