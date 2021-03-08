国内感染者増加に転じる＝直近１週間、８週ぶり―新型コロナ
Newsfrom Japan社会 暮らし
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
国内で確認された新型コロナウイルス感染者は８日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め４４万７０８人で、前週から７２６７人増えた。１週間の新規感染者は前週（７０８３人）まで７週連続で減少していたが、増加に転じた。
８日から緊急事態宣言が再延長された４都県では、直近１週間で４１０９人増え、増加幅は前週（４２６６人）を下回った。都県別では、東京都が１７７９人（前週１９４２人）、埼玉県が７１１人（同６９１人）、千葉県が８４４人（同８１９人）、神奈川県が７７５人（同８１４人）、それぞれ増えた。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]
時事通信ニュース 健康・医療 暮らし 社会 日本 東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 甲信越 北陸 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 東海 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄