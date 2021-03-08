関東住みたい街、横浜が１位＝４年連続、コロナ禍で郊外健闘―リクルート調査

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不動産・住宅情報サイト「ＳＵＵＭＯ」を運営するリクルート住まいカンパニー（東京）は８日、最新の関東版「住みたい街（駅）ランキング」を発表した。１位～３位は４年連続で横浜、恵比寿、吉祥寺だった。一方、新型コロナウイルス流行の影響で郊外への注目が高まっており、埼玉県の川口や所沢が順位を上げるなど、埼玉県の躍進が目立った。

４位以下は大宮、目黒、品川、新宿と続いた。前年１９位のさいたま新都心は１５位に上げた。

また、辻堂が前年８６位から５０位に大きく伸ばしたほか、つくば、所沢、川口、和光市、流山おおたかの森など郊外の中核駅が１０位以上ランクを上げた。

テレワークを実施している人のランキングは、１位が横浜、２位が恵比寿、３位が品川だった。全体のランキングに比べ、代々木上原、青山一丁目、三軒茶屋などの順位が高く、都心の人気が高い傾向が見られた。

調査は１月、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県の住民を対象にインターネットで実施。７０００人の有効回答を集計した。（了）

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