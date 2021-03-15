感染者数、下げ止まり顕著＝緊急宣言延長から１週間―新型コロナ

Newsfrom Japan

国内で確認された新型コロナウイルス感染者は１５日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め４４万８６４０人に上り、前週から７９３８人増えた。１週間の新規感染者数が前週を上回るのは２週連続。東京都では新規感染者が６日間連続で前週を上回るなど、下げ止まり傾向が強まっている。

首都圏の１都３県は、１４日で緊急事態宣言の延長から１週間となったが、この間に確認された感染者は計４２４３人で前週（４１０８人）を上回った。東京都１９５４人（前週１７７９人）と埼玉県８４７人（同７１１人）が増加した一方、千葉県７２３人（同８４３人）と神奈川県７１９人（同７７５人）は減少した。

このほか愛知県２８８人（同３０１人）など一部の県では前週を下回ったが、北海道４１８人（同３７９人）、大阪府６３６人（同５４８人）、福岡県２５１人（同１９８人）など増加した地域が目立った。

死者の全国累計は８６０７人で、前週から３３２人増えた。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]