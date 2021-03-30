時事通信、ＬＩＮＥで為替情報＝金融機関向けサービス
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時事通信社は３０日、対話アプリＬＩＮＥの公式アカウントを活用した為替や日経平均株価、投資信託などの金融情報配信サービス「ＪＰ Ｍａｒｋｅｔ Ｔｏｕｃｈ（マーケット・タッチ）」を４月１日に始めると発表した。相場急変時に知らせる機能などを備えており、顧客と非対面で接する金融機関の営業向けサービスとなる。
金融情報システム開発のモバイルサポート（東京）と共同開発した。新サービスは、両社が２０１８年から投信の基準価額や日米の株式市況をＬＩＮＥで提供している「ＪＩＪＩ ＦＵＮＤ ＭＡＩＬ／ＬＩＮＥ版」に機能を追加。円相場や日経平均が事前に設定した水準に達したり、急変動したりした場合に通知する。金融機関が実施するキャンペーン情報も配信できる。
登録者の個人情報は取得しない。特設サイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｆｉｎａｎｃｉａｌ．ｊｉｊｉ．ｃｏｍ／ｓｅｒｖｉｃｅ／ｍａｒｋｅｔ＿ｔｏｕｃｈ／）から無料トライアルや資料請求ができる。
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