新規感染、週１万６０００人超＝大阪が増加数最多―新型コロナ

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国内で確認された新型コロナウイルス感染者は５日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者らを含め４８万６５０２人に上り、前週から１万６８８４人増えた。１週間の新規感染者数は５週連続で前週を上回り、増加人数は２週連続で１万人を超えた。

死者は前週から１７１人増え、累計では９２４９人となった。

１週間の新規感染者数は大阪府が３７３２人（累計感染者数５万４６８９人）と最多で、東京都２７２８人（同１２万２７０２人）、兵庫県１２４７人（同２万８４７人）、埼玉県９４０人（同３万３４０７人）、宮城県８６６人（同６５０３人）と続いた。

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