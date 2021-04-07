アマゾン創業者が４年連続首位＝テスラのマスク氏２位に急上昇―米誌長者番付

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【ニューヨーク時事】米経済誌フォーブスが６日発表した２０２１年版の世界長者番付で、米インターネット通販大手アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏が４年連続で首位となった。資産総額は１７７０億ドル（約１９兆４０００億円）と、前年から６４０億ドル増えた。

２位は米電気自動車メーカー、テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）で１５１０億ドル。前年の３１位から急上昇した。アマゾン、テスラの株価が上伸し、両社トップの個人資産が膨らんだ。

３位は高級ブランド「ルイ・ヴィトン」を擁する仏ＬＶＭＨ（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）のベルナール・アルノー会長。４位は米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏、５位には米フェイスブックのマーク・ザッカーバーグＣＥＯが入り、ＩＴ関連企業の創業者が上位に並んだ。

日本人トップはソフトバンクグループの孫正義会長兼社長。４５４億ドルで２９位だった。カジュアル衣料品店ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長（４４１億ドル）が３１位で続いた。

新型コロナウイルス禍に見舞われる中、資産総額が１０億ドルを超える富豪の数は前年比６６０人増の２７５５人と過去最高を更新した。

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