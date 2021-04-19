１週間で２万７８００人増＝新型コロナの国内感染者

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新型コロナウイルスの国内感染者は１９日午前１０時現在、クルーズ船の乗船者を含め５３万５７２６人で、前週から２万７８６７人増えた。１週間の感染者は７週連続で前週を上回った。死者は前週から２４０人増え、累計で９６６２人となった。

１週間の新規感染者は大阪府７６２９人（累計感染者６万７９７２人）が最も多く、東京都４１０５人（同１３万８３人）を上回った。

「まん延防止等重点措置」が適用されている地域のうち、兵庫県は前週比５８％増の３００２人（累計２万５７４０人）と大幅に増加。宮城県は３７％減の４１６人（同７５８０人）で減少傾向が見られた。

新たに２０日から重点措置が適用される地域では、神奈川県が前週比４１％増の１３３１人（累計５万８７９人）、愛知県が前週比４０％増の１３８５人（同３万２２８人）と感染拡大が顕著だった。

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