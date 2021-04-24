米民間宇宙船、ドッキング＝星出さん、野口さん滞在のＩＳＳに

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国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）長期滞在に臨む星出彰彦さん（５２）が搭乗する米民間宇宙船クルードラゴン運用２号機は、２４日午後６時１０分ごろ（日本時間）ＩＳＳにドッキングした。

午後８時５分ごろには連結部のハッチが開放。約３０分後、星出さんが一番乗りでＩＳＳに乗り移ると、昨年１１月から滞在中の野口聡一さん（５６）と対面し、２人は抱き合って無事の到着を喜んだ。

日本人飛行士のＩＳＳ同時滞在は、２０１０年４月の野口さんと山崎直子さん（５０）以来２回目。ＩＳＳ長期滞在要員同士では初めてとなる。

星出さんのＩＳＳ滞在は、１２年の長期滞在以来約９年ぶり。到着後、日本人では若田光一さん（５７）に続く２人目となる船長に就任し、ＩＳＳの運用やクルーの安全を守る責任者を務める。

一方、野口さんらは日本時間の２８日夜、クルードラゴン運用初号機でＩＳＳを離れ、翌２９日未明にフロリダ州沖に着水し、帰還する予定だ。

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