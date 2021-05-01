宮城で震度５強＝津波の心配なし

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１日午前１０時２７分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、同県石巻市などで震度５強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは５１キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．８と推定される。この地震による津波の心配はない。

地震により、同県女川町の入浴施設で窓ガラスが割れ、利用客の男女２人がけがをした。総務省消防庁によると、福島県相馬市では１人が重傷という。

気象庁の束田進也地震津波監視課長は記者会見し、「１週間程度は最大震度５強程度の地震に注意してほしい」と話した。東北地方は１日夜、大雨が予想され、揺れで緩んだ崖の崩落などに気を付けるよう呼び掛けた。

東京電力によると、東京電力福島第１、第２原発で異常は確認されていない。東北電力によると、女川原発（宮城県）と東通原発（青森県）でも異常はないという。

ＪＲ東日本によると、地震で東北新幹線は大宮―新青森間で運転を見合わせた。

主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝宮城県大崎市、涌谷町、石巻市

震度５弱＝宮城県気仙沼市、登米市、栗原市、南三陸町、仙台市、東松島市、女川町、岩沼市、蔵王町、青森県階上町、岩手県釜石市、一関市、福島県相馬市、南相馬市

震度４＝宮城県塩釜市、名取市、青森県八戸市、岩手県陸前高田市、盛岡市、福島市、福島県郡山市、いわき市、秋田県大仙市、山形県中山町、茨城県常陸太田市、栃木県高根沢町。

１日午前に発生した地震について記者会見する気象庁の束田進也地震津波監視課長＝１日午後、東京都港区１日午前に発生した地震について記者会見する気象庁の束田進也地震津波監視課長＝１日午後、東京都港区

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