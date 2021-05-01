宮城で震度５強＝津波の心配なし

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１日午前１０時２７分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、同県石巻市などで震度５強の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは５１キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．８と推定される。この地震による津波の心配はない。

地震により、同県女川町の入浴施設で窓ガラスが割れ、利用客の男女２人がけがをした。総務省消防庁によると、福島県相馬市では１人が重傷という。

気象庁の束田進也地震津波監視課長は記者会見し、「１週間程度は最大震度５強程度の地震に注意してほしい」と話した。東北地方は１日夜、大雨が予想され、揺れで緩んだ崖の崩落などに気を付けるよう呼び掛けた。

東京電力によると、東京電力福島第１、第２原発で異常は確認されていない。東北電力によると、女川原発（宮城県）と東通原発（青森県）でも異常はないという。

ＪＲ東日本によると、地震で東北新幹線は大宮―新青森間で運転を見合わせた。

主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝宮城県大崎市、涌谷町、石巻市

震度５弱＝宮城県気仙沼市、登米市、栗原市、南三陸町、仙台市、東松島市、女川町、岩沼市、蔵王町、青森県階上町、岩手県釜石市、一関市、福島県相馬市、南相馬市

震度４＝宮城県塩釜市、名取市、青森県八戸市、岩手県陸前高田市、盛岡市、福島市、福島県郡山市、いわき市、秋田県大仙市、山形県中山町、茨城県常陸太田市、栃木県高根沢町。

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