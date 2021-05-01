国内、新たに５９８３人感染＝大阪過去最多１２６２人、東京１０５０人―新型コロナ

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国内では１日、新たに５９８３人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者が５０００人を超えたのは２日ぶり。死者は８３人。重症者は前日から４２人増え、１０２０人になった。

大阪府では過去最多となる１２６２人の感染が確認され、新規感染者は５日連続で１０００人を超えた。死者は過去２番目に多い４１人で、うち２人は入院調整中に自宅で死亡した。鹿児島（６０人）、秋田（２５人）両県でも過去最多の感染が判明。兵庫県では肺炎とせきの症状があった７０代男性が入院調整中に自宅で亡くなった。

東京都では１０５０人が陽性となった。新規感染者が１０００人を上回ったのは２日ぶりで、土曜日の１０００人超は１月２３日以来。都によると、新規感染者の直近１週間平均は７９８．３人で、前週（７１４人）から１１．８％増えた。都基準の重症者は６３人だった。

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