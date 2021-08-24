羽田―富山など１２路線減便＝格安ピーチに移管も―全日空下期

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全日本空輸は２４日、２０２１年度下半期の事業計画を一部変更すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅客需要の減少を受け、当初計画で一日４往復だった羽田―富山を３往復に減らすなど１２路線で減便する。観光利用が多い一部の便は傘下の格安航空会社（ＬＣＣ）ピーチ・アビエーション（大阪府田尻町）に移管し、コロナ収束後の需要の取り込みを目指す。

減便は羽田―富山のほか、当初の９往復から８往復になる羽田―広島、４往復から２往復に半減する関西―札幌、１往復から０～１往復となる札幌―沖縄、仙台―沖縄など。一方、羽田―札幌は１６往復から１７往復に増やすなど、３路線で増便する。対象期間は原則１０月３１日から３月２６日まで。

減便となる１２路線のうち、中部空港から札幌と沖縄方面、福岡空港から沖縄方面に飛ぶ路線では計１０便をピーチに移す。路線の切り替えで余った航空機は、好調な貨物便や需要回復時の臨時便に充て、機材の有効活用につなげる。

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