国内感染２日ぶり２万人超＝火曜最多、東京は４２２０人―新型コロナ

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国内では２４日、新たに２万１５６９人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者が２万人を超えたのは２日ぶりで、火曜日としては過去最多。死者は４２人確認された。厚生労働省によると、全国の重症者は前日比３７人増の１９３５人で、１２日連続で最多を更新した。

東京都では４２２０人の感染が判明。火曜日としては過去最多だった前週から１５７人減少した。秋田（５０人）、岐阜（３８２人）、愛知（１６１７人）、滋賀（２３５人）、京都（５８７人）、奈良（２２３人）、高知（８８人）の７府県で過去最多となり、和歌山県（９０人）で最多と並んだ。

都内の新規感染者を年代別に見ると、２０代が最多の１２８２人で、３０代８８１人、４０代６７４人、１０代４３４人と続いた。都基準の重症者は前日比４人減の２６８人。

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