ＵＰＵ事務局長に目時氏＝国連郵便機関、アジア初

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総務省は２５日、国連専門機関の万国郵便連合（ＵＰＵ）の事務局長に日本郵便の目時政彦常務執行役員（６２）が当選したと発表した。アジア地域出身のＵＰＵ事務局長は初めて。国連関係機関の事務方トップに日本人が就くのは、天野之弥・国際原子力機関（ＩＡＥＡ）事務局長（在任中の２０１９年７月に死去）以来となる。

ＵＰＵは郵便分野の国際ルール策定などを行う。任期は２２年１月から４年間。

コートジボワールのアビジャンで事務局長選が行われ、スイス、ベルギーの候補者と争った。選挙は２０年に実施する予定だったが、新型コロナウイルス流行の影響で延期された。

目時氏は８３年郵政省（現総務省）に入った。ＵＰＵでは郵便業務理事会の議長を務め、国際郵便の料金適正化などに尽力した。

目時氏は当選を受けて「郵便という歴史ある世界の社会インフラの発展が事務局長としての私の使命だ」とのコメントを発表した。

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