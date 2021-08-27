待機児童、５４％減５６３４人＝コロナ影響で利用控え―厚労省

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厚生労働省は２７日、認可保育所などに入所できない待機児童が、４月１日時点で前年比６８０５人（５４．７％）減の５６３４人だったと発表した。減少は４年連続で、過去最少を更新。保育の受け皿確保が進んだことに加え、新型コロナウイルス感染拡大に伴う保護者の利用控えで申込者数が１９９４年の調査開始以来、初めて減少したことなどが影響した。

認可保育所や認定こども園など保育の受け皿は今年４月時点で前年から約５万８０００人分増やし、約３１９万４０００人分を確保。これに対し、同月時点の申込者数は、前年比約１万４０００人減の約２８２万８０００人だった。

地域別では、全国１７４１市区町村のうち１４２９市区町村で待機児童がゼロに。待機児童の約６割が首都圏など都市部に集中しているが、１００人以上いる自治体は、昨年の２２から４に激減した。

厚労省は、待機児童が前年から１０人以上減った１８０自治体にアンケート調査を実施。減少の要因について４３．３％が「申込者数が想定を下回った」と答え、このうち７４．０％が「園でのコロナ感染を懸念して利用を控える保護者の増加」を挙げた。同省は「コロナによる影響もある」と分析する。

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