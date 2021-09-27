国内感染、週１万７０００人増＝前週比半減、累計１６９万人―新型コロナ
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国内の新型コロナウイルス感染者の累計は２７日午前１０時現在、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」乗船者を含め１６９万５４９５人となった。過去１週間の新規感染者は１万７７２８人で、増加幅は前週と比べ半減した。死者は１週間で２７２人増え、累計１万７４９８人。
都道府県別の累計感染者は東京都が最多の３７万４５２９人。大阪府１９万８４６９人、神奈川県１６万７０８１人、埼玉県１１万４２４９人、愛知県１０万５０４４人と続いた。
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