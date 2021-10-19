１票の格差、最大２．０８６倍＝２倍超は３１選挙区【２１衆院選】

Newsfrom Japan

総務省は１９日、衆院選公示前日の１８日現在の選挙人名簿登録者数（有権者数）を発表した。時事通信の試算では、有権者数が最も多い東京１３区（４８万２４４５人）と最も少ない鳥取１区（２３万１３１３人）の「１票の格差」は２．０８６倍で、違憲判断の目安とされる２倍を上回った。格差が２倍を超えたのは、全国２８９の小選挙区のうち３１となった。

国内と在外を合わせた有権者の総数は１億５６２万２８６０人で、前回の２０１７年衆院選と比べ７５万２４６１人減った。

最高裁は最大格差が２倍を超えた０９、１２、１４年衆院選を「違憲状態」と判断。１７年衆院選は、小選挙区数の「０増６減」や区割りの変更が実施された結果、格差は最大でも２倍未満となった。衆院議員選挙区画定審議会は今年７月から小選挙区の区割り見直しの議論に着手しており、来年６月までに改定案をまとめ、首相に勧告する予定だ。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]