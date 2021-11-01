「事業再構築補助金」見直しへ＝中小企業の依存懸念―財務省

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財政制度等審議会（財務相の諮問機関）は１日の歳出改革部会で、中小企業支援の在り方を議論した。財務省は、新型コロナウイルス禍に対応して創設した「事業再構築補助金」について、補助金依存や過大投資を誘発する恐れがあるとして、制度を抜本的に見直す必要性を指摘。今後、経済産業省と見直しに向けて協議する。

事業再構築補助金は、業態転換に取り組む中堅・中小企業に最大１億円を支援する内容で、２０２０年度第３次補正予算で１兆１４８５億円が計上された。最大で費用の７５％を補助する内容で、これまでに予算額ベースで半分近くの支給案件が採択された。

しかし財務省によると、コロナ禍で売り上げの落ち込みが特に大きく、業態転換のニーズが高いとみられる飲食・宿泊業が採択された割合は４分の１程度にとどまる。同省は「真に必要な事業者に適切な支援が行き渡るような見直しが必要だ」と主張した。

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