２次補正が成立＝物価高対策で２８．９兆円

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２０２２年度第２次補正予算は２日午後の参院本会議で、自民、公明両党と国民民主党などの賛成多数で可決、成立した。一般会計の歳出総額は２８兆９２２２億円で、物価高騰の負担軽減策を柱とする総合経済対策の裏付けとなる。

国民は２２年度予算、同第１次補正予算に続く賛成。立憲民主党と日本維新の会などは反対した。

岸田文雄首相は補正予算成立後、首相官邸で記者団に「電気料金の引き下げなどの取り組みを一日も早く国民に届け、実感してもらえるよう全力を尽くす」と述べた。

補正予算は、ウクライナ危機に伴い上昇した電気や都市ガス料金、ガソリンなど燃料費の負担軽減に計６兆円超を計上。国会の事前審議を経ずに政府の裁量で支出できる予備費計４兆７４００億円、複数年度にわたって使える基金計８兆９０１３億円を盛り込んだ。

財源確保のため２２兆８５２０億円の国債を追加発行する。

参院本会議で２０２２年度第２次補正予算が可決、成立後、一礼する岸田文雄首相（右端）＝２日午後、国会内

記者団の取材に応じる岸田文雄首相＝２日午後、首相官邸

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