参院大分補選が告示＝与野党一騎打ち、２３日投開票

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参院大分選挙区補欠選挙が６日、告示された。岸田文雄首相の政権運営に対する「中間評価」が問われ、物価高対策や子育て支援策などが争点となる。与野党一騎打ちの構図で、１１日告示の衆院４補選と合わせ、２３日に投開票される。

大分補選は、大分県知事選に出馬した野党系無所属議員が辞職したことに伴う。立候補したのは届け出順に、自民党公認で飲食店経営の白坂亜紀氏（５６）＝公明推薦＝、立憲民主党公認で元参院議員の吉田忠智氏（６７）＝共産、社民支持＝の２人。

自民党は今回、白坂氏を公募で選出。野党は、国民民主党県連も吉田氏を支援するなど、事実上候補を一本化した。

自民の小渕優子組織運動本部長は大分市内で行われた出陣式で、「今回の選挙は事実上野党と一騎打ちの戦いとなる。必ず勝ち抜こう」と支持を呼び掛けた。立民の泉健太代表も同市内で演説し、「岸田政権は国民生活や県民所得、物価高の大変さを全く分かっていない。こんな政治を変えなくてはいけない」と訴えた。

２３日は統一地方選後半戦の一般市長選なども投開票される。衆院４補選も含めた結果は、首相の衆院解散・総選挙の判断にも影響を与えそうだ。

参院大分選挙区補欠選挙で、応援演説する立憲民主党の泉健太代表（左写真）と自民党の小渕優子組織運動本部長＝６日午前、大分市

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