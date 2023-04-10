女性当選者、最多３１６人＝自民議席は５１．０％―道府県議選

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統一地方選前半戦として９日に投開票が行われた４１道府県議選（総定数２２６０）で、女性当選者数は過去最多となる３１６人に上った。割合も１４．０％で最高を更新した。

党派別の獲得議席割合は、１１５３議席を得た自民党が５１．０％で最も高かった。１９９５年の統一選以降は５割を割り込んでいたが、２０１５年に５０．５％、１９年に５０．９％を確保。今回も５割に達し、３回連続で過半数を占めた。

自民以外を見ると、無所属２１．８％、立憲民主党８．２％、公明党７．５％、地域政党「大阪維新の会」を含めた日本維新の会５．５％、共産党３．３％、国民民主党１．４％などが並んだ。

各党の公認候補の当選率では、公明が候補者全員当選の目標を達成できなかったものの、９９．４％でトップ。次いで自民が８８．３％、立民が７５．２％。日本維新は大阪維新を含めると５８．８％となった。

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