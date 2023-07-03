国会議員の平均所得２１５６万円＝４年連続減少、２２年報告書

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衆参両院は３日、２０２２年分の国会議員の所得等報告書を公開した。平均額は２１５６万円で、前年より９９万円減った。減少は４年連続。政党別の平均では自民党が最も多く、１億円を超えたのは同党の２議員だった。

平均額が減少したのは、投資信託の配当などで１０億円を超える所得を昨年報告していた自民党参院議員（当時）が昨夏の参院選への出馬を見送り報告の対象外となったことが主な要因。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、２２年７月末まで国会議員の歳費が２割削減されたことも影響した。

政党別の平均では、自民党が２２８２万円で首位。次いで国民民主党２１４２万円、日本維新の会２０８９万円、立憲民主党２０４１万円などの順だった。衆参別の平均は衆院が２２１５万円、参院が２０１６万円。

所得が最も多かったのは自民党の中西健治衆院議員で、持ち株の配当などで１億４７３０万円。同党の伊藤忠彦衆院議員１億２００３万円、同党の逢沢一郎衆院議員９６８９万円が続いた。

岸田内閣の閣僚平均は２４８５万円で、岸田文雄首相が３８６４万円でトップだった。

国会議事堂＝東京都千代田区

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