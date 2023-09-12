外相・上川氏、女性５人起用＝松野官房長官、西村経産相が留任―１３日内閣改造

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岸田文雄首相（自民党総裁）が１３日に行う内閣改造・党役員人事の全容が固まった。上川陽子元法相（７０）を外相に起用するなど、過去最多に並ぶ女性５人の入閣で刷新感をアピール。同時に、松野博一官房長官（６０）、西村康稔経済産業相（６０）ら主要閣僚の多くを留任させ、政権の安定も重視した布陣とする。

党役員では、麻生太郎副総裁（８２）、茂木敏充幹事長（６７）、萩生田光一政調会長（６０）を続投させて骨格を維持。小渕優子組織運動本部長（４９）を選対委員長に起用し、森山裕選対委員長（７８）は総務会長に横滑りする。高木毅国対委員長（６７）も留任する。

各派閥の意向に配慮した結果、初入閣は１１人に上る。総務相に鈴木淳司氏（６５）、法相に小泉龍司氏（７０）、文部科学相に盛山正仁氏（６９）、厚生労働相に武見敬三氏（７１）、農林水産相に宮下一郎氏（６５）、環境相に伊藤信太郎氏（７０）、防衛相に木原稔氏（５４）、復興相に土屋品子氏（７１）、国家公安委員長に松村祥史氏（５９）、地方創生担当相に自見英子氏（４７）、こども政策担当相に加藤鮎子氏（４４）を起用する。

鈴木俊一財務相（７０）、河野太郎デジタル相（６０）、高市早苗経済安全保障担当相（６２）は続投。河野氏は、首相肝煎りの「令和版デジタル行財政改革」も担当する見通しだ。公明党の要望を受け入れ、斉藤鉄夫国土交通相（７１）も留任させる。経済再生担当相に新藤義孝元総務相（６５）を充てる。

官房副長官には村井英樹首相補佐官（４３）、森屋宏参院議員（６６）を登用する。党側では梶山弘志幹事長代行（６７）が留任。組織運動本部長に金子恭之元総務相（６２）、広報本部長に平井卓也元デジタル相（６５）が就任する。

上川陽子氏

松野博一 官房長官

西村康稔 経済産業相

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