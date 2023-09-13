北朝鮮、短距離弾道弾２発＝ロ朝首脳会談の直前
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【ソウル時事】韓国軍は、北朝鮮が１３日、平壌の順安空港一帯から短距離弾道ミサイル２発を日本海に発射したと明らかにした。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記とロシアのプーチン大統領の会談直前に日米韓に対して軍事力を誇示した形だ。
正恩氏は１２日からロシアを訪れている。北朝鮮が最高指導者の不在中にミサイル発射など軍事挑発に乗り出すのは異例だ。
日本政府によると、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したと推定される。被害の情報はない。日本政府は北京の大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議した。
韓国軍によると、北朝鮮は１３日午前１１時４０分（日本時間同）すぎから２発を相次いで発射。いずれも約６５０キロ飛行したと推定される。日本の防衛省は最高高度は２発とも約５０キロで、迎撃を難しくする変則軌道で飛んだ可能性があると指摘した。
日米韓の北朝鮮担当高官は１３日、電話会談を行い、国連安保理決議に違反する北朝鮮の弾道ミサイル発射を非難。ロ朝の首脳会談に関しても情報交換を行った。
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