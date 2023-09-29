コロナ「ピーク越えた可能性」＝３週連続減少、インフル横ばい―厚労省

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厚生労働省は２９日、全国約５０００の定点医療機関から２４日までの１週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が計５万４３４６人だったと発表した。医療機関１カ所当たりの平均は１１．０１人で、３週連続で減少した。同省の担当者は「新規入院者数や全年代で感染者が減少したことから、全国的にピークを越えた可能性がある。引き続き、秋接種のワクチンで感染予防をしてほしい」と呼び掛けた。

都道府県別では、愛知の１６．６１人が最多で、岐阜（１５．２４人）、茨城（１４．５３人）と続いた。

また、同省は２４日までの１週間に定点報告されたインフルエンザの新規感染者数が３万５０２１人だったと発表した。１医療機関当たり７．０９人で、前週（７．０３人）から横ばいだった。インフルエンザは通常冬に流行するが、昨年末から収束することなく新シーズンをまたぐ異例の事態が続いている。

厚生労働省＝東京都千代田区

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