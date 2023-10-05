トマホーク調達、１年前倒し＝反撃能力、２５年度から―日米防衛相会談で一致

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【ワシントン時事】木原稔防衛相は４日（日本時間５日未明）、米ワシントン近郊の国防総省でオースティン国防長官と会談し、米国製巡航ミサイル「トマホーク」の調達を２０２５年度に１年前倒しする意向を伝えた。オースティン氏もこれに同意した。日本政府が昨年の安全保障関連３文書に明記した反撃能力（敵基地攻撃能力）の保有時期が、早まることになった。

インド太平洋地域で急激な軍備増強を進める中国などを念頭に、抑止力を高める狙いがある。木原氏は会談後、記者団に「わが国の防衛力の抜本的強化を早期に進めることに資するものだ」と語った。

オースティン氏も会談で「先進的な能力への投資、国内総生産（ＧＤＰ）比２％への防衛費増額といった日本政府の大胆な決断を支持する」と表明。「今は日米同盟の中でも歴史的な機運がある時だ」とも指摘した。

４日、米ワシントン近郊の国防総省で会談した木原稔防衛相（左）とオースティン米国防長官

４日、米ワシントン近郊の国防総省で会談する木原稔防衛相（手前左）とオースティン国防長官（手前右）（ＡＦＰ時事）

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